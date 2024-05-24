أفاد سوريون بعودة أجهزة الهواتف غير المجمركة إلى العمل في سورية، وسط تساؤلات ما اذا كان ذلك يعني عدم الاضطرار لدفع ضريبتها وجمركتها.



ونقل موقع «عنب بلدي» السوري عن مستخدمين من مناطق مختلفة، في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وريفها ودرعا، أن أجهزتهم غير المجمركة من نوعيات سامسونغ وشاومي وآيفون وانفينكس عادت للعمل بعد إعادة تشغيل الهاتف.



ولم يصدر قرار رسمي من وزارة الاتصالات، بإزالة ضريبة الجمركة عن الموبايلات، والتي كانت مرهقة للمواطنين في سورية، وتصل احيانا إلى أكثر من 75% من ثمن الهاتف، وتختلف وفق النوعية.



ولم يعرف ما إذا كانت عودة الهواتف غير المجمركة للعمل مؤقتة أم دائمة؟



وعلى سؤال طرحته «عنب بلدي» صفة عميل، عن إزالة الجمركة، أجابت موظفة في شركة «سيرتيل» بأن جمركة الأجهزة لاتزال سارية، وأن الهواتف التي تعمل دون جمركة توقفت جميعها.



يذكر ان الهواتف المدخلة من الخارج تعمل في سورية لمدة شهر واحد، ويتم ارسال رسالة من شركة الاتصالات بأن الجهاز سيعمل لمدة شهر، ثم سيتوقف، مع تكلفة جمركة الجهاز.



ويكسر بعض أصحاب محال صيانة الموبايلات في عموم المحافظات السورية «IMEI» الجهاز غير المجمرك، ووضع «IMEI» جهاز آخر عليه ليصبح استخدامه ممكنا لدى المعرفات السورية، في عملية يعاقب عليها القانون.



وانتشرت عملية كسر المعرف الأساسي IMEI للموبايلات غير المجمركة على نطاق واسع منذ فرض ضريبة جمركة عليها عام 2020.

وتعتبر هذه الجمركة مرتفعة، إذ إنها غالبا ما تكون بين 40 و75% من ثمن الهاتف.