أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ـ في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى الـ 24 لتحرير الجنوب ـ التمسك بالدفاع عن أرضنا، والعمل على تحرير ما تبقى منها، كما التمسك بالقرار 1701 وتطبيقه، مشددا على رفض اي محاولة للتوطين على ارضه سواء للنازحين السوريين او اللاجئين الفلسطينيين.



وقال بري «25 مايو 2000 أبدا ليس لحظة عابرة في تاريخ، او تأريخا عابرا للحظة من عمر وطن! بل هو عبور لكل المحطات المضيئة التي كونت تاريخا للوطن وللأمة وللإنسانية، فصنعت المجد وعيد الاعياد»، مضيفا «كل من قدم التضحيات على مساحة الوطن»، معتبرا يوم التحرير «حجر الزاوية لحاضر لبنان ومستقبله».



وأكد بري على عدة عناوين منها:



٭ أولا: نجدد التزامنا وتمسكنا بالقرار الأممي رقم 1701 بكل بنوده ومندرجاته، وأن المسؤولية عن خرق هذا القرار منذ لحظة صدوره هي إسرائيل بأكثر من 30 الف خرق برا وبحرا وجوا. وبالتوازي، فإن لبنان متمسك بحقه بالدفاع عن أرضه بكل الوسائل المتاحة في مواجهه العدوانية الإسرائيلية ولاستكمال تحرير ما تبقى من أرضه المحتلة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والشطر الشمالي من قرية الغجر والنقاط الحدودية المتحفظ عليها مع فلسطين المحتلة، وصولا إلى النقطة b1 عند رأس الناقورة.



٭ ثانيا: ان لبنان منفتح للتعاون الإيجابي مع أي جهد دولي يهدف إلى لجم العدوانية الإسرائيلية واطماعها تجاه لبنان وثرواته وكيانه وحدوده البرية والبحرية والجوية، وهو غير مستعد للتفريط بأي حق من حقوقه السيادية، وفي الإطار نفسه نشدد على ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدولية والإقليمية لوقف حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة كمدخل اساس للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة بأسرها.



٭ ثالثا: ان لبنان سيقاوم أي محاولة من اي جهة لفرض أي شكل من إشكال التوطين سواء للنازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة لتحرير أرضه وتحقيق حلمه بالعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما ندعو المجتمع الدولي لمقاربة ملف النزوح السوري مقاربة إنسانية بعيدا عن أي استثمار لأغراض تهدد وحدة وسيادة الشقيقة سورية، كما ندعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية وتشكيل لجان مشتركة تحقق العودة الآمنة للنازحين إلى وطنهم الام.



٭ رابعا: في الشأن الداخلي نجدد الشكر والتقدير لكل المساعي الإقليمية والدولية التي تبذل لاسيما جهود اللجنة الخماسية الرامية لمساعدة لبنان على إنجاز استحقاقه الرئاسي، وهو جهد مقدر لكنه يبقى من دون طائل إذا لم نبادر جميعا كقوى سياسية وكتل برلمانية لملاقاته في منتصف الطريق، بالاحتكام لمنطق الحوار أو التوافق أو التشاور كلغة وحيدة فيما بيننا، دون إلغاء أو إقصاء لأي طرف أو تهميش لأي مؤسسة وخاصة المجلس النيابي ودائما تحت سقف الدستور. فلنسارع إلى التقاط اللحظة الراهنة غدا قبل بعد الغد انقاذا للبنان وصونا لعظيم ما بذله الشهداء من تضحيات في سبيل ان يبقى وطنا واحدا موحدا لجميع أبنائه.