

بيروت ـ أحمد عز الدين



25 مايو عام 2000 ذكرى لا تنسى، يوم عاد الجنوبيون إلى بلداتهم وقراهم بعد غياب قسري استمر لنحو عقدين من الزمن منذ الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، واكثر من ثلاثة عقود من عدم الاستقرار الأمني لم يسمح للناس بالعيش حياة طبيعية على طول الجنوب وعرضه، وربما على مساحة كل الوطن، للتحرير نكهة خاصة لدى الجنوبيين يتذكرونه بحسرة اليوم، وهم مبعدون أو يعيشون تحت وطأة الأعمال العدوانية منذ ثمانية أشهر.



ربيع عام 2000 عاد الجنوبيون لتدب معهم الحياة من جديد في القرى، عادت زهرة التبغ لتحاكي النسيم بزهرها الشامخ، فالجنوب والتبغ صنوان.



عادت الحياة العمرانية لتختصر في سنتين أو أكثر بقليل كل ما فاتها على مدى ثلاثة عقود فتغير وجه الجنوب.



الأبنية الحديثة الممشوقة بسقوف القرميد على اختلاف ألوانه اقتحمت الأرض الميتة، فتوسعت القرى واتصلت البلدات ببعضها خارجة من عزلتها وقوقعتها، كما نشطت الزراعة والصناعة.



وحتى على بعد أمتار من الشريط الحدودي الذي أصبح مزارا، للوقوف بعزة نفس بمواجهة العسكريين الإسرائيليين، كمن يريد أن يقول عدنا ومعنا الانتصار، حتى ان الكثير من أهل الجنوب تعمدوا الاستفزاز من خلال رمي الحجارة باتجاه الجنود الصامتين في الضفة الأخرى.



لكن هذا الحلم لم يدم طويلا، إذ جاءت حرب عام 2006 لتوقظ اللبنانيين من هذا الحلم الوردي. وعلى رغم ان الحرب استمرت 34 يوما وعاد بعدها الناس إلى بلداتهم وقراهم لترميم ما تضرر وبناء ما تهدم، إلا ان الأمر بقي ناقصا مع القرار 1701، الذي لم يكرس سلاما او تحريرا كما حصل العام 2000. عاد الهدوء وبدا معرضا للاهتزاز في أي لحظه. لذا فإن الحلم اللبناني الجميل لم يستمر لأكثر من 6 أعوام.



والجنوب لم يعش الاستقرار منذ أواخر الستينيات، خصوصا ان التوتر ساد دائما من خلال الوجود الفلسطيني، سواء لجهة العمليات الفدائية او ما سمي بـ «مرحلة الكاتيوشا»، او لجهة إمساك المنظمات الفلسطينية بمختلف مفاصل الحياة في الجنوب.



كان العام 2000 بمنزلة عودة الروح، ولكنه لم يدم أكثر من 6 أعوام.