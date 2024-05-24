بيروت ـ ناجي شربل



صباح 25 مايو 2000، اختلف عن أيام وأعوام كثيرة سبقته. فقد زحف اللبنانيون المتعذر عليهم قصد مناطقهم المحتلة من إسرائيل، إلى بلدات وقرى في البقاع الغربي والجنوب، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وتهاوي ميليشيا العميل أنطوان لحد (المسماة من قبل الإسرائيليين «جيش لبنان الجنوبي») سريعا وخلال ساعات قليلة من مغادرة الآليات العسكرية الإسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة.



من مشغرة نزولا باتجاه قضاء مرجعيون، وصل زميل صحافي ظهرا إلى منزل لحد مع مجموعة دخلت إلى المنزل الأقرب إلى الحصن فيما مضى، وأبلغني بالهاتف الجوال «نحن في الداخل (مجموعة من الزملاء الاعلاميين. نجول في المنزل، في الغرف ونقف أمام سرير لحد..». وبعدها بأيام كشف الزميل عن كتب موقعة مهداة إلى لحد من مكتبة ضخمة في منزله، فضلا عن قصاصات موقعة منه، تتضمن تصاريح عبور وتسهيلات مرور.



وكانت المقاومة استعدت مسبقا لانسحاب إسرائيلي محتمل، فاغتالت «الذراع الأقوى» في ميليشيا لحد، نائبه عقل هاشم في حديقة منزله.



وفي يوم الانسحاب الإسرائيلي، سارع من كان يؤيد الاحتلال وعمل معه إلى المغادرة. كثيرون تركوا مئات السيارات مركونة في طوابير طويلة عند «بوابة فاطمة» في بلدة كفركلا. وجهدوا للعبور إلى الضفة الأخرى «غير الجارة» للبنان، متحملين قساوة إجراءات من اعتقدوا انهم حلفاء حتى يوم التحرير، وقال لحد في حديث تلفزيوني انه خدم إسرائيل طويلا، وتخلت عنه في أقل من ساعتين.



في أي حال، كانت نقطة القوة في يوم التحرير وخلاله وبعده بفترة لا بأس بها، عدم التعرض بالأذية لأحد، وعدم ترك الأمور تنفلت على غاربها. وكانت تعليمات مشددة بعدم الانتقال إلى مرحلة الاقتتال الداخلي، التي لطالما أفادت منها إسرائيل في حروبها على لبنان، وإن كانت بعض الأحزاب اليسارية قد سعت بقوة إلى «تصفية حسابات» ردعها عنها حزب الله وحركة أمل، لمعرفتهما بالخصوصية في عدد من البلدات الحدودية، وبالأسباب التي جعلت أهالي هذه البلدات يجدون ملاذا في الضفة الأخرى من الحدود، بعد تعرض بلدات بينها العيشية قضاء جزين وعلى تخوم جسر الخردلي لارتكابات قاربت المجازر من قبل المسلحين من بعض المنظمات الفلسطينية.



لاحقا، رد أهالي البلدات المعنية التحية لمبادرة «الحزب» و«الحركة»، بالامتناع عن استقبال العائدين من أبناء هذه البلدات رفقة الجنود الإسرائيليين في حرب يونيو، بعد خروقات ميدانية على محاور غير مشمولة بوجود عسكري من «الحزب». قيل في إحدى البلدات لجنود وقادة إسرائيليين «أمضيتم هنا 22 سنة (منذ الاجتياح الأول في 1978)، وغادرتم في ساعات. وربما تمضون 22 سنة أخرى جديدة، لكنكم ستغادرون لا محالة». وقفل الناس عائدين إلى منازلهم، فيما غادر البلدة أبنائها المقيمين في إسرائيل والذين اختاروا عدم العودة.



بعد 24 سنة من يوم التحرير «لم يعد يصح الكلام عن مبعدين قسرا إلى الأراضي الإسرائيلية، اذ ان من اختار العودة فعل ذلك، في حين ان البعض انتقلوا إلى تأسيس حياة جديدة هناك»، بحسب مدرس متقاعد من بلدة حدودية ذات أغلبية شيعية.



لا يخشى اللبنانيون في القرى والبلدات الحدودية اقتحاما إسرائيليا يهدد به مرات عدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته، لإدراكهم أن الاحتلال لا يدوم، بل يتحسرون على جنى العمر جراء الدمار في الحجر والعقول، وسقوط الضحايا من البشر.

البعض يدرك ان للحرب اثمانا كبرى لا بد من دفعها، خصوصا متى كانت المواجهة مع عدو مثل إسرائيل، يحظى بدعم دولي كبير. في حين ان البعض الآخر ومن مناصري المقاومة، يسألون إذا كانت المساندة من الجنوب والبقاع لغزة تستحق دفع هذه الضريبة.



في أي حال، يحتفل اللبنانيون بعيد التحرير، وان كان البعض يؤثر شمول هذا العيد بانسحابات عسكرية أخرى من الحدود اللبنانية.. وبحصرية السلاح على الأراضي اللبنانية في يد السلطات الشرعية أي الدولة، دون سواها. والمطالبون بذلك غالبية من غير أهل الجنوب والقاطنين فيه.