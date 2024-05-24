تجدد الحراك ضد هيئة تحرير الشام والمطالب بإسقاط زعيمها أبو محمد الجولاني، في مناطق متفرقة من شمال غرب سورية.



وشهدت مناطق متفرقة في إدلب وأريافها أمس احتجاجات رافضة لسياسة الهيئة، ومطالبة بإسقاط الجولاني ورفض التفرد بالقرار، في حراك يدخل الشهر الرابع.



وأفاد موقع «عنب بلدي» بأن المظاهرات خرجت في وسط إدلب ومدن وبلدات بنش وجسر الشغور وكللي والأتارب وأبين سمعان ومخيمات قرب كللي، وكفر تخاريم، ودارة عزة.



في المقابل، نشرت «تحرير الشام» قوات عسكرية وأمنية في الطرقات الرئيسة وأبرز الدوارات والمدن، لمنع وصول المتظاهرين إلى مركز المدينة.



كما نشرت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ المظلة السياسية لـ «الهيئة» قوات أمنية تتبع لـ «إدارة الأمن العام» وحواجز على طريق بنش ـ إدلب.



وتأتي المظاهرات في وقت تزداد حالة التوتر والغضب في الشارع، عقب حوادث اعتداء من أمنيين يتبعون لـ «تحرير الشام» على متظاهرين في مدينتي بنش وجسر الشغور في مظاهرات سابقة.