بيروت - أحمد منصور



كانت عاصمة الشمال طرابلس على موعد أمس مع عرس جديد، اذ تم الاحتفال بإعلانها «طرابلس عاصمة الثقافة العربية».



وحضر صاحب الرعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وأكد «أن هذا اليوم، تاريخ حي نابض في الوجدان، حملته وحمته طرابلس، جيلا بعد جيل».



وعاد رئيس الحكومة بالذاكرة إلى محطات في تاريخ المدينة، التي «خرجت في أواسط القرن العشرين من مجتمعها النهري إلى عالم الحداثة. ورافق هذا الخروج حراك ثقافي (...)».



من جهته، قال وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى: «ان طرابلس التي احتضنت العروبة ولبنان والإنسان، علينا اليوم أن نحتضنها نحن، لتعلن عن حقيقتها المضيئة، منارة على شاطئ الغد، ومختبر لكيمياء العيش في المعية على ألفة الآخر».



ثم أعلن وزير الثقافة بصفته القيم على الملف الثقافي في لبنان، ومن معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي، «هذه المدينة الدرة، عاصمة اولى ودائمة للثقافة في وطننا، اعتبارا من تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من نتائج».



بدوره، قال النائب فيصل كرامي الذي أبدى ارتياحا لهذا الحدث:«أحسست ان طرابلس نالت جزءا من حقها، وهي المدينة التي تتميز بثروة تاريخية مهملة على مدى العقود، فطرابلس مدينة معطاءة ومحبة ولكن أملنا ان يكون هذا الحب متبادلا قولا وفعلا».



وشكر كرامي لوزير الثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، وكل من ساهم في الاضاءة على طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024.