يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام برنز باريس لإجراء مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل في محاولة لاحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر غربي مطلع على الملف.



وتأتي زيارة برنز إلى باريس بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المباحثات التي تهدف من خلالها إلى الافراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في مقابل وقف لإطلاق النار.



وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي أن برنز سيزور «في الأيام المقبلة» أوروبا للقاء رئيس الموساد في إطار جهود استئناف المفاوضات.

الجدير بالذكر أنه في نهاية يناير الماضي التقى برنز مسؤولين كبارا من مصر وقطر واسرائيل في باريس للبحث في اتفاق للهدنة في الحرب في غزة.



وفي مطلع مايو الجاري لم تسفر مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل وحركة «حماس» بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن نتائج للتوصل إلى هدنة مرفقة بالإفراج عن الرهائن والمحتجزين.