قال المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إن قرارات محكمة العدل الدولية «ملزمة»، مشددا على انه يتوقع ان يلتزم بها الأطراف المعنيون «بحسب الأصول»، وذلك بعدما أمرت المحكمة اسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح.



وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك للصحافيين إن غوتيريش أخذ «علما» بقرارات محكمة العدل الدولية لجهة وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والافراج عن الرهائن. و«يذكر أن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الاساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول».



من جهة اخرى، أكدت اسرائيل أن عملياتها العسكرية في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة «لا تهدد بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين»، وذلك ردا على قرار لمحكمة العدل الدولية.



وقال مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي والمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في بيان مشترك، إن «اسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي إلى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب في تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء في شكل كامل او جزئي».