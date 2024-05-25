رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يدعو قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الإيقاف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح.



وقال البديوي، في بيان صحافي، إن هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد الأمين العام دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته.



ودعا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بجميع منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات وإيقاف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.