أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي عن تعازيه لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر بوفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران.



ودعا الأمير محمد بن سلمان المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته.



وقالت «واس» إن رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة بإيران أعرب عن شكره لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر طيبة.



وأوضحت الوكالة أن الجانبين أشادا خلال الاتصال بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.