بقيت حالة عدم اليقين مخيمة على كاليدونيا الجديدة مع سقوط قتيل سابع، غداة زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وعد بعدم تمرير التعديل الدستوري الذي يعارضه المنادون بالاستقلال «بالقوة».



وقتل شرطي رجلا يبلغ الثامنة والأربعين على ما أفاد المدعي العام في نوميا إيف دوبا، موضحا أن عنصرين من الشرطة تعرضا لـ «تهديد جسدي» من مجموعة من 15 شخصا تقريبا وأطلق أحدهما النار من سلاحه.



ومنذ بدء الاضطرابات وأعمال الشغب في هذا الإقليم الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ، قتل ستة أشخاص إلى جانب قتيل الجمعة، وهم دركيان أحدهما في إطلاق نار عرضي، وثلاثة من السكان الأصليين الكاناك وآخر من «الكالدوش»، أي من سكان الجزيرة لكن من أصول أوروبية.



ولم يكن أي من القتلى باستثناء الحادث العرضي قد قتل على يد القوى الأمنية.



ووضع الشرطي الذي «رصدت على جسمه آثار ضرب» في الحبس الاحترازي وفتحت النيابة العامة تحقيقا بتهمة القتل العمد.



وخلال زيارته، التقى الرئيس الفرنسي الموالين لفرنسا وهم مؤيدون للتعديل الدستوري الذي يسمح بزيادة عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المحلية، والمنادين بالاستقلال الذين يعتبرون أن هذا التدبير سيقلل من وزنهم.



وقد أشعل إقرار البرلمان الفرنسي التعديل أعمال شغب وعنف لم تشهد الجزيرة أحداثا عنيفة مثلها منذ أربعة عقود.



وقال ماكرون خلال زيارته «تعهدت بعدم تمرير هذا التعديل بالقوة»، لكنه طلب «معاودة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل» لمنح حق التصويت إلى مزيد من الأشخاص بحلول يونيو المقبل «لكي يعرض بعد ذلك على التصويت» في كاليدونيا الجديدة.



وشدد الرئيس الفرنسي على أن «الهدف هو إعادة النظام».



وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اشترط «رفعا فوريا للحواجز»، وطالب بأن يدعو المنادون بالاستقلال إلى ذلك «بوضوح وعلى الفور»، ولاسيما جبهة الكاناك والاشتراكية للتحرير الوطني FLNKS وخلية تنسيق التحرك على الأرض التي تتهمها الحكومة الفرنسية بقيادة أعمال الشغب.



وأعلن كريستيان تين زعيم خلية تنسيق التحرك على الأرض وهي مجموعة استقلالية تنظم الاحتجاجات، خلال مؤتمر صحافي أنه يرغب في «فك الخناق قليلا حتى يتسنى إدخال الوقود (...) وخصوصا الأدوية» إلى الأرخبيل.



وقال «إنها أولويتنا»، كما طلب رفع الإقامة الجبرية عن قادة خلية تنسيق التحرك على الأرض حتى يتمكنوا من «الذهاب إلى الميدان وشرح القضايا وتهدئة الأمور».



ومنذ بدء أعمال العنف في 13 الجاري ألحق الشغب أضرارا واسعة في الجزيرة الفرنسية.



ولاتزال حالة الطوارئ سارية فيها منذ 16 الجاري مع حظر تجول ليلي ومنع التجمعات ونقل الأسلحة وبيع الكحول، فضلا عن حظر تطبيق «تيك توك».



لكن حواجز أقامها مثيرو الشغب لاتزال منصوبة في الشوارع.



وفي الساحل الشرقي للجزيرة الكبرى، لاتزال حركة السير مقطوعة عند شريان يربط بين الطريق المؤدي إلى الوسط والجادة التي تمر بمحاذاة المحيط.