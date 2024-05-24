يحيى حميدان



حقق السالمية فوزا كبيرا على ضيفه النصر 5-3 على ستاد ثامر ضمن منافسات الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مجموعة البطولة في دوري "زين" الممتاز لكرة القدم.



ورفع السالمية رصيده إلى 35 نقطة، ليحافظ على المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة الكأس السوبر في الموسم المقبل، فيما بقي "العنابي" على رصيده السابق بـ 25 نقطة في المركز السادس والأخير.



دخل النصر المباراة دون مقدمات وسجل هدف السبق عن طريق مشعل الشمري بعدما استغل تمريرة طائشة من مدافعي السالمية، ليضع الشمري الكرة في شباك حارس السالمية سعود القناعي بعد مرور 30 ثانية من صافرة البداية.



وتراجع "العنابي" بعد التقدم وشكل "السماوي" ضغطا مكثفا ونجح في قلب الطاولة بهدفين، جاء هدف التعديل عبر تسديدة جميلة من عبدالمحسن التركماني من خارج منطقة الجزاء (11)، والهدف الثاني من البرازيلي سيباستياو جونيور "سيبا" بعد تناقل رائع للكرة من جانب زملائه (29).



وشهد الشوط الأول، الذي انتهى بتفوق السالمية 2-1، تبديلا اضطراريا لكل فريق، حيث خرج مدافع "العنابي" محمد الفارسي للاصابة وحل بدلا منه ناصر فهاد (18)، وشارك الغامبي سانغ بيير في تشكيلة "السماوي" عوضا عن البرازيلي أليكس ليما لذات السبب (43).



وفي الشوط الثاني، عادل النصر النتيجة بعد تمريرة مثالية من الكولومبي هانسيل زاباتا وحولها عبدالرحمن الرشيدي في المرمى (53).



ورد "السماوي" بتسجيل 3 أهداف إضافية عن طريق الغاني أبودو إيساكا (56)، والليبي السنوسي الهادي من ركلة جزاء (65)، وأضاف إيساكا الخامس بعد كرة "مرسومة" من السنوسي (69).



وقلص الفريق النصراوي النتيجة بهدف ثالث سجله مدافع السالمية فهد المجمد بالخطأ في مرمى فريقه لعدم تعامله كما يجب مع عرضية سلمان بورمية (71).



وبعد ذلك، بدا أن كل فريق اكتفى بحصيلته التهديفية، لتنتهي المواجهة بفوز السالمية على النصر بنتيجة 5-3.