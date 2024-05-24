

مبارك الخالدي



بجدارة وللمرة الـ19 في تاريخه والثالثة تواليا.. حسم الكويت لقب دوري زين الممتاز لكرة القدم للموسم 2023-2024 وذلك بعد فوزه علي القادسية 3-0 في المباراة التى جمعتهما الليلة على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة التاسعة من منافسات مجموعة البطولة للمسابقة والتي تختتم الإثنين المقبل.

ورفع الأبيض رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب وموسعا الفارق مع العربي الى 7 نقاط بعد سقوط الأخضر في فخ التعادل مع الفحيحيل 1-1 بينما تجمد رصيد الأصفر عند 51 نقطة في المركز الثالث. سجل للكويت محمد دحام (9) ويوسف الحقان بالخطأ في مرماه (12) ويوسف ناصر من ركلة جزا ء (58).

وفرض الأبيض سيطرته وأسلوبه على مجريات الشوط الأول وأهدر العديد من الفرص السانحة التى كانت كفيلة بزيادة غلته من الأهداف بتألق دحام ومحمد مرهون وعمرو عبدالفتاح ومساندة الظهيرين سامي الصانع ومشاري غنام وحيوية يوسف ناصر وفي المقابل لم يقدم الأصفر ما يشفع له ولم يقدم أسلوبه المعتاد اذ افتقد جهود أبرز لاعبيه بداعي الإصابة محمد الصولة وبدر المطوع وابراهيما تانديا وسيرجيو فيتور فيما لم يشكل الشاب عبدالله العوضي وسلمان البوص أي خطورة علي مرمي الحارس سعود الحوشان.

وتقدم الكويت بالهدف الاول بعد عرضية الصانع أودعها دحام غير المراقب في الشباك (9) ومن اقصي الجانب الأيمن أرسل دحام عرضية حاول المدافع يوسف الحقان إبعادها لتسكن شباك الحارس علي جراغ (12) الذي نجح في إبعاد فرصة سانحة داخل المنطقة ليوسف ناصر (14) وواصل الأبيض اكتساحه الملعب وذهبت رأسية ناصر بجوار القائم الأيسر للحارس جراغ (27) وعلت تسديدة مهدي برحمة العارضة بقليل (29).

وفي الشوط الثاني حاول القادسية العودة إلى المباراة باشراك عناصر الخبرة نايف زويد ومبارك الفنيني لكن الأبيض بجودة عناصره حافظ على سيطرتة وتفوقه وكان أول تهديد عبر تسديدة جيبولا التى تصدي لها الحوشان ببراعة (54) واضاف ناصر الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد إعاقة البديل مبارك الفنيي لمرهون داخل المنطقة سددها بعقل ناصر على يمين الحارس (58) وابعد المدافع خالد ابراهيم كرة عمرو عبد الفتاح من خط المرمى (66) وحافظ الكويت علي تقدمه لتنتهي المباراة بفوز بطعم البطولة للابيض.

وقد أدار المباراة الحكم الاماراتي عادل النقبي واجاد في ادارتها .