عبدالله قنيص- محمد الجلاهمة



داهم رجال امن قيادة مخفر الجليب وكرين لتصنيع الخمور المحلية في منطقة الجليب وتم ضبط اربعة وافدين يقومون بتصنيع الخمور المحلية، وعثر بداخل الوكرين على 70 برميلا معبأة بالخمور و500 قنينة خمر محلي جاهزة للبيع.



وقال مصدر امني "الأنباء" ان دورية امن تابعة لمخفر الجليب وخلال انتشارها اشتبه قائدها ومرافقه بشخص يحمل كيسا وبمجرد مشاهدة الدورية هرب الى احدى البنايات بعدما القى الكيس الذي عثر بداخله على قناني خمر ، ليتم اللحاق به فدخل الى بيت عربى تبين انه مصنع وعند طلب الاسناد تبين ان المصنع يحتوي على كمية كبيرة من الخمور واعترف المضبوطون على مصنع آخر فتم مداهمته والتحفظ على المضبوطات من الخمور وادوات ومواد التصنيع .