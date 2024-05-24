

هادي العنزي



رفض العربي الخسارة من ضيفه الفحيحيل، ليفرض التعادل 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد صباح السالم بالنادي العربي، ضمن منافسات مجموعة البطولة لدوري زين لكرة القدم للدرجة الممتازة، ليرفع الأخضر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني خلف بطل الدوري نادي الكويت الذي توج رسميا عقب فوزه على القادسية 3-0 فيما وصل الأحمر إلى النقطة النقطة 32 والتي وضعته في المركز الخامس.

بدأ العربي مهاجما في بداية المباراة، وتمكن بندر السلامة من تهديد مرمى الفحيحيل في الدقيقة السادسة، لكن تسديدته ردها القائم الأيسر للحارس عبدالرحمن المجدلي، وحاول بدر طارق هز شباك "الأشاوس" لكن تسديدته علت العارضة، وخسر العربي جهود مهاجمه بندر السلامة بعدما خرج مصابا، وحل علي خلف بدلا منه (27).

وعلى الجهة الأخرى، لم يكن الفحيحيل صيدا سهلا للأخضر، بفضل تماسك خطوطه، ورغبته في تقديم أداء يعكس التطور الكبير الذي شهده الموسم الحالي، وكاد مدافعه البرازيلي جوليو سيزار يفتتح النتيجة، لكن يقظة الحارس أحمد دشتي حالت حافظت على نظافة شباك الأخضر (27)، ولم تستمر سلبية النتيجة، حيث تمكن الأردني أحمد الرياحي من تسجيل الهدف الأول في المباراة لمصلحة الفحيحيل (33)، ليخرج الأحمر متقدما بهدف بنهاية الشوط الأول.

ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني، مع رغبة أكثر للعربي في معادلة النتيجة، لكنه قوبل بتراجع لاعبي الفحيحيل، ليحافظوا على نظافة شباكهم قدر المستطاع، وزاد من مصاعب العربي تألق الحارس عبدالرحمن المجدلي الذي وقف حاجزا دون توالي فرص الأخضر، أولاها فرصة على خلف (48)، وتسديدة بدر طارق (54)، فيما عاند الحظ أحمد خلف الذي تجاوز مدافعين لتمر تسديدته بجانب القائم الأيمن للمجدلي (75)، ومع اقتراب المباراة من نهايتها تمكن حمزة خابا من تسجيل هدف التعادل (1+90) ليخرج الأخضر متعادلا مع ضيفه الفحيحيل.