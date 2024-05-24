أحرز نادي السد بطولة كأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد فوزه على نادي قطر 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد المدينة التعليمية.



وأحرز الكولومبي ماتيوس أوريبي هدف السد في الدقيقة 118 من المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين، بعد تعادل الفريقين سلبيا في الوقت الأصلي.



وجاءت المباراة جيدة المستوى، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور في الشوط الأول، الذي كانت فيه غلبة نسبية للسد على مستوى الاستحواذ.



وكانت الفرص الأخطر من نصيب نادي قطر، الذي أهدر أكثر من مرة عبر تاباتا وسيبستيان سوريا، وإن كان ذلك لا يمنع أن السد أتيحت له عدة فرص.





وفي الشوط الثاني، هدأت الأمور قليلا مع استمرار سيطرة السد على منطقة وسط الملعب بصفة خاصة، وعلى مجريات الأمور بصفة عامة.، وكانت أهم لقطات المباراة في طرد أكرم عفيف نجم السد، بعد العودة لتقنية الفيديو ووسط انتظار الجميع لانتهاء الشوط الإضافي الثاني واللجوء لركلات الترجيح، انطلق بيدرو ميجيل لاعب السد من الجهة اليمنى، وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها ارتدت من الدفاع لتجد الكولومبي ماتيوس أوريبي الذي لم يتوان في إسكانها مرمى ساطع العباسي حارس قطر، مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 118.