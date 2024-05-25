استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، برئاسة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وحضور رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقالت وكالة الانباء الأردنية الرسمية "بترا" أن الاجتماع صدر عنه بيان مشترك اشار ألى أن أعضاء اللجنة الوزارية بحثوا مع الرئيس الفرنسي، تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل، وضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري والتام لإطلاق النار في القطاع، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وخاصةً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم للمجتمع الدولي بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات والممارسات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدين رفضهم التام لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع.

واكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ان وفد اللجنة الوزارية العربية الاسلامية المشترك بحث مع الرئيس الفرنسي الوقف الفوري والتام لاطلاق النار في غزة، مشيرا الى ان الوفد اعرب عن تأييده لكل الجهود الدولية المنصفة الرامية إلى ذلك.

من جهتها قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس ماكرون اكد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على فتح جميع المعابر من أجل ايصال المساعدات الانسانية الى القطاع.

وجدد ماكرون معارضته للعمليات العسكرية الاسرائيلية في مدينة رفح، ورفضه للتصريحات الجديدة بشأن الاستيطان في الضفة الغربية.

واوضح بيان "الاليزيه" أن الاجتماع بحث السبل الفعالة لتنفيذ لحل الدولتين، ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف اطلاق النار في غزة واطلاق الرهائن.

وشدد على تصميم فرنسا على تغليظ العقوبات المتعلقة بالاستيطان في الضفة لاسيما على المستوى الأوروبي.