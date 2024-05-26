

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) إطلاق حملته الجديدة تحت شعار «اربح مع مكافآت KIB»، ابتداء من شهر مايو حتى نهاية العام.



وهذه الحملة مصممة خصيصا لمكافأة العملاء مستخدمي تطبيق KIB لفتح حساب الدروازة، أو إصدار البطاقات مسبقة الدفع متعددة العملات أو فتح وديعة بكل أنواعها طوال فترة الحملة، وسيتم تتويج 80 رابحا في الحملة من خلال السحوبات الشهرية.



وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة المميزة، قال مساعد المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد نواف الخريف: نحن في KIB ملتزمون دائما بمكافأة عملائنا لولائهم ودعمهم المستمر، لذلك نسعى إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطلعاتهم وتلبي كل احتياجاتهم، بما يرتقي بتجربتهم المصرفية وأسلوب حياتهم، تجسيدا لشعارنا المؤسسي«بنك للحياة».



وأضاف: هذه الحملة جزء من جهودنا الهادفة إلى مكافأة عملائنا ضمن برنامج مكافآت KIB، كما أنها دليل على التزامنا بتوفير أقوى المزايا المصرفية، إلى جانب دورها في تشجيعهم على استخدام منصاتنا الرقمية لإنجاز معاملاتهم المالية بمنتهى الراحة والسهولة.



وخلال مدة الحملة سيقوم البنك كل شهر بتسليط الضوء على منتج محدد، ليتم الإعلان عن 10 رابحين في الأسبوع الأول من كل شهر.

ويمكن لكل رابح استبدال نقاط المكافآت عبر منصة «مكافآت KIB» الرقمية للتمتع بالعديد من الخدمات والمنتجات لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية المشاركة في البرنامج، بما في ذلك منتجات الإلكترونية والقسائم الإلكترونية وغيرها الكثير، حيث يتمكن العملاء من التأهل والمشاركة في السحوبات عبر استخدام تطبيق KIB لفتح حساب الدروازة، أو إصدار بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات أو فتح وديعة بكل أنواعها.