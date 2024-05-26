

كشفت شركة «أسيكو المجموعة»، عن تقدمها بخطوات متسارعة في تنفيذ الإستراتيجية الشاملة التي أطلقتها عام 2023 للسنوات الخمس المقبلة، حيث نجحت خلال عامها الأول في تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحقيق قفزة في أرباحها من العمليات بقيمة 44.3 مليون دينار، وتبلغ 14.8 مليون دينار في 2023، مقارنة بخسائر 29.5 مليون دينار لتتحول إلى الربحية التشغيلية.



وكان مجلس إدارة «أسيكو» الجديد، الذي تم تعيينه في 2022 لإعادة تنظيم الشركة، قد وضع ضمن ركائز الإستراتيجية تعزيز إمكانيات المجموعة بما يدعم الأهداف المالية والتشغيلية، حيث قام بتوظيف كوادر تنفيذية من ذوي الخبرات الإقليمية والعالمية في إدارة شركات صناعية وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة يمكنها دعم جهود المجلس في تحويل الشركة إلى الربحية.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة «أسيكو المجموعة» عماد العيسى: «حرص مجلس الإدارة بجميع خبراته، على بناء الأسس التي ستمكنه من تنفيذ الإستراتيجية الطموحة لإعادة الهيكلة وبالجدول الزمني المحدد وبالفاعلية التي هدفت لها». وانعكست المبادرات التشغيلية التي اتخذتها المجموعة، على التحسن الملحوظ في الإيرادات التشغيلية، وساهمت في تقليص صافي الخسائر بنسبة فاقت 87%، الأمر الذي يضع «أسيكو» اليوم في موقع أفضل لتعزيز وضعها المالي.



وشدد العيسى على أن الشركة تواصل العمل على إعادة جدولة مديونيات «أسيكو»، وذلك بما يخدم استمرارية أعمالها ونموها التشغيلي، حيث تستمر المفاوضات مع البنوك الكويتية، وكانت المجموعة في هذا الصدد قد أعلنت في وقت سابق توصلها إلى اتفاقية مبدئية مع أحد البنوك المحلية.



ويمتلك م.محمد ياسين خبرة تزيد على 30 عاما في إدارة شركات رائدة تعمل في القطاعين الإنشائي والصناعي في الشرق الأوسط، حيث كان له الدور القيادي والفعال في خطط توسع تلك الشركات والنجاح في إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية فيها. وقد أشرف ياسين على خطط توسع شركات صناعية إقليمية، بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجية لإعادة هيكلة شركات صناعية في الإمارات.



وفي هذا السياق، قال م.محمد ياسين: «فخور بالثقة التي حظيت بها من قبل مجلس إدارة شركة مرموقة مثل أسيكو التي تتمتع بالريادة في الشرق الأوسط منذ أكثر من 30 عاما، وأن أعمل إلى جانب خيرة الكوادر في تعزيز موقع شركتنا بالمنطقة».