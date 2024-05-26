

ضمن مساعيه المتواصلة لمكافأة عملائه وجهوده المستمرة لجعل تجربة التسوق أكثر تميزا، أطلق بنك الخليج رسميا بالشراكة مع لولو هايبر وماستركارد ماركت بطاقة مسبقة الدفع، توفر للعملاء خصومات حصرية واسترداد نقدي يصل إلى 5% لدى كل فروع لولو هايبر ماركت في الكويت.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج: سعداء بالشراكة الإستراتيجية المميزة مع لولو هايبر لإطلاق بطاقة مسبقة الدفع تعد الأولى من نوعها في الكويت، مصممة خصيصا لعملاء لولو هايبر ماركت، حيث تمنحهم خصومات حصرية وعروضا مميزة طوال العام.



وبالإضافة إلى الاسترداد نقدي الذي يصل إلى 5% على جميع المشتريات لدى لولو هايبر ماركت، أكد القطان أن العملاء سيحصلون أيضا على استرداد نقدي بنسبة 1% على جميع المشتريات المحلية والدولية الأخرى، إذ يمكن لحاملي بطاقة لولو الاستفادة من استرداد نقدي سنوي يصل إلى 600 دينار، مما يعزز تجربة التسوق ويجعلها أكثر مكافأة ومتعة.



وأضاف: يمكن للعملاء استخدام البطاقة لدفع قيمة مشترياتهم لدى 2 مليون جهاز صراف آلي وما يزيد على 33 مليون متجر حول العالم، علما أن إصدار البطاقة سيكون مجانا للعملاء في السنة الأولى.



من جانبه، أعرب مدير العمليات في لولو هايبر ماركت الكويت محمد حارس، عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع بنك الخليج، مضيفا: نحن سعداء للغاية لإطلاق أول بطاقة من نوعها في الكويت بالشراكة مع بنك الخليج الذي يعد أحد البنوك الرائدة في الكويت والمنطقة.



وأضاف: نسعى باستمرار إلى تزويد عملائنا بخدمات مميزة ذات قيمة مضافة تعزز مكانتنا في قطاع التجزئة، ونؤمن بأن الشراكة مع بنك الخليج ستوفر تجربة جديدة ورائعة لعملائنا، متوقعا أن تكون البطاقة الجديدة الأكثر شعبية وقيمة للمتسوقين في الكويت.



بدوره، قال مدير ماستركارد في الكويت وقطر إرديم تشاكار: شراكتنا مع بنك الخليج ولولو هايبر ماركت ترتكز على التزامنا المشترك بجعل العملاء غايتنا ومحور اهتمامنا، ويسعدنا إطلاق البطاقة الجديدة التي توفر للعملاء مجموعة واسعة من المزايا والعروض المميزة وتجارب التسوق القيمة.