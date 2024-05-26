بدأت أمس أولى رحلات الإجلاء للسياح الفرنسيين الذين علقوا في كاليدونيا الجديدة بسبب أعمال شغب، على ما أعلنت المفوضية السامية في الأرخبيل الواقع بالمحيط الهادئ.



وظل المطار الدولي في العاصمة نوميا مغلقا لأكثر من أسبوع وألغيت كل الرحلات الجوية التجارية بسبب الاضطرابات.



وقالت المفوضية السامية التي تمثّل الدولة الفرنسية، في بيان، إن «إجراءات إعادة الأجانب والسياح الفرنسيين إلى وطنهم مستمرة».



وغادر السياح امس مطار ماجينتا في نوميا على متن طائرة عسكرية متوجهة إلى أستراليا ونيوزيلندا، حسبما أفادت وكالة فرانس برس، ثم يتعين عليهم المغادرة على متن رحلات تجارية إلى فرنسا.



وقالت أودري لفرانس برس في نوميا، من دون أن تكشف اسمها الكامل، «جئت في عطلة لزيارة صديق، واندلع النزاع وعلقت».



وكانت أستراليا ونيوزيلندا قد بدأتا إجلاء رعاياهما الأسبوع الماضي.



وتحسنت الظروف تدريجيا بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الأرخبيل الذي يشهد منذ 13 مايو أعمال عنف على خلفية إصلاحات انتخابية مثيرة للجدل. وقتل سبعة أشخاص في أعمال العنف، آخرهم رجل قضى امس الأول برصاص شرطي هاجمه محتجون.



وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأرخبيل سعيا لنزع فتيل الأزمة السياسية. ووعد خلال زيارته الخاطفة بـ«عدم تمرير هذا التعديل بالقوة».



وكان السكان الأصليون الكاناك قد اعترضوا على التعديل باعتباره ينتقص من ثقلهم من خلال توسيع حقوق التصويت لقادمين جدد إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ على بعد حوالي 17 ألف كم عن البرّ الرئيسي الفرنسي.



وكررت «جبهة الكاناك والاشتراكية للتحرير الوطني» (FLNKS) المنادية بالاستقلال امس مطلبها سحب التعديل الدستوري عقب لقائها ماكرون.



وقالت في بيان إنها «طلبت من رئيس الجمهورية الفرنسية أن يصدر عنه إعلان قوي يشير إلى سحب مشروع القانون الدستوري»، معتبرة أن ذلك «شرط أساسي لإنهاء الأزمة».



وفي باريس قال رئيس الوزراء غابريال أتال إن «الوضع في كاليدونيا الجديدة لا يزال هشا جدا».