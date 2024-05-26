أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان امس، أن المروحية التي كانت تقله اضطرت إلى الهبوط اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية، في حادث لم يسفر عن ضحايا.



وقال في منشور على فيسبوك «كل شيء على ما يرام. نظرا لسوء الأحوال الجوية قامت مروحيتنا بهبوط غير متوقع في فانادزور». وأضاف رئيس الوزراء، أنه واصل رحلته على متن السيارة.



وتقع فانادزور بواد في منطقة جبلية شمال أرمينيا. ويواجه باشينيان حركة احتجاجية في بلاده على خلفية إعادة يريفان أربع بلدات حدودية إلى أذربيجان، وانتصار باكو في الحربين الأخيرتين بشأن ناغورني قره باغ في 2020 و2023، وسيطرتها على الجيب الذي كان يقطن فيه عشرات الآلاف من الأرمن.



وأتى حادث مروحية باشينيان بعد أيام من مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما بتحطم مروحية في منطقة جبلية شمال غرب إيران 19 مايو في ظل أحوال جوية سيئة.