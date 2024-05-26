ظهرت قرينة الرئيس السوري أسماء الأسد، في تسجيل مصور لأول مرة منذ إعلان اصابتها باللوكيميا «سرطان الدم» أمس، مؤكدة انها ستبدأ رحلتها العلاجية بكل إصرار وتحد للمرض.



ونشرت الرئاسة السورية مقطع فيديو لها قالت فيه انها ومنذ اعلان اصابتها بـ«اللوكيميا» تلقت «الكثير من الرسائل المليئة بالمحبة والمساندة»، مضيفة أن تلك الرسائل أعطت عائلتها «مزيدا من القوة في هذه الظروف».



وتابعت إن: «أي شخص يخوض معركة مع المرض، لابد له من امتلاك القوة والإرادة، ليس فقط من أجل التغلب على المرض، وإنما ليتحمل بُعده عن الناس الذين يحبهم وملتزم بخدمتهم». ومضت بالقول: «وأنا سأخوض هذه المعركة، متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين، وبدعائكم ومحبتكم.. بشوفكم عن قريب».



وكانت الرئاسة السورية أعلنت الثلاثاء الماضي إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم. وقالت في بيان إنه بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية تبعتها سلسلة من الفحوصات تم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).



وأضاف البيان أنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.



وتابع أنها ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج. وأسماء الأسد (48 عاما)، هي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد. وكانت قد ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سورية بعد لقاء الرئيس بشار الأسد، حيث تزوجا منذ 24 عاما ولديهما ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم.



وسبق أن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابتها بسرطان الثدي. وبعد «خوضها رحلة علاج» أشار النظام السوري بعد ذلك إلى أنها استجابت للعلاج.