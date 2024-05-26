استهدفت طائرة مسيرة يرجح أنها إسرائيلية سيارتين تابعتين لحزب الله اللبناني في مدينة القصير بريف حمص، كما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بموقع يبعد بضع مئات من الأمتار عن موقع القنصلية الإيرانية التي قصفتها إسرائيل مطلع ابريل الماضي، بحسب مواقع إخبارية.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المسيرة الإسرائيلية «أطلقت صاروخين على سيارة وشاحنة تابعتين لحزب الله قرب مدينة القصير» بينما كانتا «في طريقهما إلى مطار الضبعة العسكري»، ما أدى إلى «مقتل مقاتلين اثنين على الأقل من الحزب وإصابة آخرين بجروح».



ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه في غضون أسبوع على أهداف لحزب الله في سورية قرب الحدود مع لبنان.



وكانت ضربة منسوبة لإسرائيل استهدفت الاثنين الماضي مقرا لحزب الله في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن مقتل ثمانية مقاتلين موالين لطهران منهم 5 لبنانيين و3 سوريين، وفق المرصد. وطالت ضربة أخرى في التوقيت ذاته مقرا تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب مدينة حمص أيضا.



بموازاة ذلك، قال موقع ان شخصا قضى جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بالقرب من طلعة الإسكان صباح أمس. وتسبب الانفجار في احتراق ثلاث سيارات كانت مركونة بمكان التفجير، حسب موقع «أثر» الموالي.



وقال المرصد إن السيارة المستهدفة في المزة «تعود الى ضابط» سوري يتعاون مع الحزب، مؤكدا أن منطقة المزة باتت تعتبر من أهم معاقل الإيرانيين والميليشيات الموالية لهم.