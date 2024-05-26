

ناهد إمام



نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.



كما نفت الوزارة - في بيان - ما تردد بشأن استثناء ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وسيارات المصريين العاملين بالخارج، وسيارات الديبلوماسيين أعضاء البعثات الديبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته.