عناصر غذائية وتباطؤ شيخوخة الدماغ



كشفت دراسة جديدة عن رابط مهم بين سرعة تقدم الدماغ في السن والعناصر الغذائية الموجودة في وجباتنا اليومية. ورسم باحثو جامعتي إلينوي ونبراسكا لينكولن، خرائط مسح الدماغ مقابل المدخول الغذائي لـ 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما، بحثا عن روابط بين أنظمة غذائية معينة وشيخوخة الدماغ البطيئة.

وتبين أن الشيخوخة الأبطأ ارتبطت بتناول العناصر الغذائية المماثلة لما يمكن أن تحصل عليه من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي أظهرت الدراسات السابقة أنه أحد أفضل الأنظمة الغذائية لأجسامنا. ويقول عالم الأعصاب آرون باربي، من جامعة إلينوي: «قمنا بالتحقق من مؤشرات حيوية مغذية محددة، مثل الأحماض الدهنية، المعروفة في علم التغذية بأنها تقدم فوائد صحية محتملة.

وهذا يتماشى مع مجموعة واسعة من الدراسات في هذا المجال، التي توضح الآثار الصحية الإيجابية للنظام الغذائي المتوسطي، والذي يركز على الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية المفيدة».

وحدد الفريق مجموعة من المؤشرات الحيوية المفيدة، بما في ذلك الأحماض الدهنية (مثل تلك الموجودة في الأسماك وزيت الزيتون) ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E (الموجودة في السبانخ واللوز)، وكذلك الكاروتينات والأصباغ النباتية الموجودة في الجزر واليقطين، والتي سبق أن وجد أنها تحد من الالتهابات في الجسم وتحمي الخلايا من التلف، بالإضافة إلى الكولين الموجود بتركيزات عالية في صفار البيض واللحوم الحمراء وفول الصويا الخام.



المصدر: «ساينس ألرت»