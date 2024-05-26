

ما أبرز الأطعمة الغنية بالبروتين؟



يعتبر البروتين أحد العناصر الأساسية للبناء في جسم الإنسان، فهو ضروري للنمو واستعادة الأنسجة وضمان عمل منظومة المناعة بصورة صحيحة.

وتشير د.لودميلا فرولوفا اخصائية أمراض الباطنية إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين هي البيض والدجاج والأسماك والبقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان.



وتقول: «يعتبر البيض أحد أغنى الأطعمة بالبروتين. فهو يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يستخدمها الجسم لبناء وإصلاح الخلايا. ويحتوي أيضا على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين D والحديد والزنك».



ووفقا لها، المصدر الآخر الغني بالبروتين هو لحم الدجاج. هذا اللحم يحتوي على نسبة عالية من البروتين مقابل نسبة منخفضة من الدهون، ما يجعله طعاما مثاليا للرياضيين والأشخاص الذين نمط حياتهم نشط.

كما أن لحم الدجاج غني بفيتامينات مجموعة B الضرورية للطاقة وعملية التمثيل الغذائي.

كما تعتبر الأسماك مصدرا ممتازا للبروتين، وفقا للطبيبة، فمثلا الأسماك البحرية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية هي ذات قيمة خاصة، لأنها تساعد على خفض نسبة الكوليسترول وتحسين صحة القلب، كما أن منتجات الألبان، مثل الزبادي والجبن وجبن القريشة غنية بالبروتين أيضا، فهي تحتوي على الكازين، وهو نوع من البروتين بطيء الهضم يمنع ضمور العضلات ويعزز نموها، بالإضافة إلى ذلك تحتوي منتجات الألبان أيضا على الكالسيوم وفيتامين D ومواد مغذية أخرى. وتعتبر البقوليات والمكسرات من المصادر الجيدة الغنية بالبروتين.

فمثلا يحتوي العدس والفاصوليا والبازلاء واللوز والجوز ليس فقط على البروتين، بل أيضا على الفيتامينات والمعادن مثل الماغنيسيوم والحديد، لذلك يساعد تناولها بانتظام في الحفاظ على الكتلة العضلية والحالة الصحية.

وتقول: «إن البروتين الذي يحصل عليه الجسم من جميع المنتجات المذكورة أعلاه سهل الهضم ويعزز صحة العضلات والعظام والشعر والجلد، كما أن تناول البروتين عالي الجودة يخفض الشهية ويحسن المزاج ويساعد على التعافي من النشاط البدني ويحسن الحالة الصحية العامة للجسم، كما تساهم الأطعمة الغنية بالبروتين في تنظيم عملية التمثيل الغذائي وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ما يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».



المصدر: «Gazeta.Ru»