

مفرح الشمري



ترقد الممثلة والإعلامية القديرة البحرينية استقلال أحمد في مستشفى الملك حمد الارسالية الأميركية منذ عدة أيام وذلك لتعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وبعد فحصها من قبل اطباء المستشفى تبين انها تعاني من هبوط في الحديد والصوديوم ما دفع الأطباء إلى وضع كورس طبي دقيق لمعالجة هذا الهبوط الذي يتطلب دقة في التعامل حتى لا يؤثر على باقي أعضاء الجسم.



«الأنباء» هاتفت الممثلة والاعلامية القديرة استقلال أحمد «أم زيد» للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث أكدت أن حالتها مستقرة ومنتظمة في الكورس الطبي الذي وضعه لها أطباء «الإرسالية الأميركية»، متمنية للجميع الصحة والعافية، وشاكرة «الأنباء» على السؤال عنها.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للممثلة والاعلامية القديرة البحرينية استقلال أحمد والتي تعد من الممثلات والاعلاميات الخليجيات اللواتي حفرن اسماءهن في قلوب المشاهدين والمستمعين..



ما تشوفين شر أم زيد وسلامات.