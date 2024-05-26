

دمشق- هدى العبود



«بدأت رحى الكتابة للأعمال التلفزيونية الرمضانية السورية للموسم الرمضاني 2025»، وأجرت «الأنباء» اتصالا مع مؤسس الفن السوري الفنان الكبير دريد لحام للوقوف على أي عمل جديد يدرسه ليكون باكورة الأعمال الفنية القادمة سواء درامية أو كوميدية أو سينمائية، إلا أنه قال: «حقيقة بيدي أكثر من نص، وأطلع على الاعمال بروية، وعندما أقرر أي عمل سأوقع مع الشركة وسأعلن ذلك من خلالكم».



من جانبه، كشف الكاتب والفنان يامن الحجلي، عن بدء التحضيرات لكتابة عمل جديد بالشركة مع علي وجيه من المقرر أن تخرجه رشا شربتجي، وسيشارك فيه أبطال مسلسل «أولاد بديعة»، على أن يكون جاهزا للعرض في رمضان العام المقبل.



وأوضح يامن الحجلي عندما حل ضيفا على «برنامج عندي سؤال»، أن مسلسل «أولاد بديعة» تمت كتابته وتصويره وعرضه خلال سبعة أشهر فقط، وبين انه هو والكاتب علي وجيه أصبحا يعرفان عنصر الدخول لقلب المشاهد، لذلك استخدما مبدأ أن يكون الشكل الخارجي للمسلسل «تجاريا».

وأضاف: «بديعة هي سورية نحنا قصدنا هالشي، مو مذمة للسوريين، وعملنا تعريف لكل الشخصيات، ومن وين أجت بديعة كناية عن سورية المكلومة المتعبة».



ورد يامن على انتقادات بعض المشاهدين والنقاد بأن العمل كان يحتاج وقتا أطول بالكتابة لتكون حلقته الأخيرة أفضل، قائلا: «هاد العمل لو كاتبو بسبع سنين هيك رح تكون حلقاته الأخيرة، نحنا ما منصنع عمل بالتحزير منعرف شو عم نطرح، ولما أكتب الحلقة الأولى بعرف حالي شو رح أقفل»، وبين أن دور «ياسين» لم يكن له، وكان من المقرر أن يؤدي شخصية أخرى إلا أن هذا كان قرار المخرجة شربتجي.