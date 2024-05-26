

مفرح الشمري



انتهى المعهد العالي للفنون المسرحية من رصد نتائج طالبات وطلاب الفرقة الرابعة بجميع اقسامها وتم ارسالها إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني لاعتمادها ليتسنى اعلان الخريجين بها خلال الأيام المقبلة، حيث كانت اخر اختبارات طلبة شهادة البكالوريوس في المعهد يوم 20 مايو وتم ارسال النتائج لاعتمادها من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 23 مايو، الأمر الذي يعتبر انجازا يحصل للمرة الاولى في المعهد العالي للفنون المسرحية بقيادة عميد المعهد د.حسين علي عبدالله واعضاء هيئة التدريس في المعهد منذ اكثر من 40 عاما، حيث كان الطلبة ينتظرون نتائجهم اسابيع طويلة مما يسبب لهم الصعوبات في استكمال تحصيلهم التعليمي.



من جهته، بارك عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.حسين علي عبدالله من خلال «الأنباء» طالبات وطلاب الفرقة الرابعة بمناسبة الانتهاء من الاختبارات، شاكرا وزير التربية ووزير التعليم والبحث العلمي أ.د. عادل العدواني على دعمه المتواصل لابنائه الطلبة ومثمنا دوره بتسهيل جميع الأمور التي تتعلق بالمعهد، مما أدى هذا الدعم على الانتهاء من النتائج لطلبة شهادة البكالوريوس في زمن قياسي.



وأعرب عميد المعهد عن خالص الشكر والتقدير لوكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء عبدالعزيز الملحم، مشيدا بتعاونها ودعمها اللامحدود للمعاهد الفنية، شاكرا جميع أعضاء هيئة التدريس في المعهد على الجهد المبذول طوال العام الدراسي، وواصلا شكره لأعضاء لجنة الكنترول وجميع اللجان العاملة أثناء سير الاختبارات.