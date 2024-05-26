

عبدالله قنيص



أحال رجال إدارة مباحث محافظة الأحمدي «مكتب مباحث أبو حليفة» شابا من مواليد 1996 إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من الاعترافات التفصلية التي أدلى بها وإقراره بسلب وافدين معتمدا على هوية خاصة ببلدية الكويت، فيما عثر بحوزة المتهم لدى ضبطه على 8 بطاقات مدنية تخص وافدين و4 بطاقات بنكية لأشخاص تعرضوا للسلب و5 هواتف نقالة مبلغ عن سرقتها وباج لبلدية الكويت ولوحة معدنية مسروقة كان يضعها المتهم على سيارته، والتي ينفذ بها جرائم السلب.

وكان تعدد قضايا السلب في نطاق محافظة الأحمدي دفع رجال المباحث إلى تشكيل فريق عمل، حيث خلص إلى تحديد هوية الجاني الذي كان يستقل مركبة اميركية وانيت تحمل لوحة معدنية مسروقة، وتم ضبطه بعد أخذ إذن من النيابة، ولدى مواجهته بالتحريات والمضبوطات أقر واعترف بارتكابه وقائع سلب في مناطق مختلفة بالبلاد.