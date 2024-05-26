

محمد الجلاهمة



أحيلت مركبة كورية وأخرى نوع وانيت إلى كراج حجز المركبات وتم الايعاز إلى المباحث بضبط شخصين على ذمة قضية سجلت في مخفر الواحة تحت رقم 65/2024 «جنح» وبعنوان تمكين متهم من الهروب.



وبحسب مصدر أمني، فإن دورية تابعة للأمن العام رصدت خلال جولة لها في منطقة إسطبلات الجهراء مركبة بيضاء اللون نوع وانيت نيسان لا تحمل لوحات معدنية تقوم بالاستهتار والرعونة، وعند استيقافها قامت مركبة كورية بيضاء موديل 2017 بالتضييق على الدورية ومحاولة الاصطدام بها ودهس رجل أمن.



وأضاف المصدر: استطاع كل من المستهتر وقائد المركبة الأخرى من الفرار على الاقدام تاركين سيارتيهما.