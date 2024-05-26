أعلنت شركة سبايس اكس أن صاروخ ستارشيب، الأقوى من نوعه في العالم، سينطلق في رحلته التجريبية الرابعة في 5 يونيو المقبل. ومن المقرر أن تُفتح نافذة الإطلاق من قاعدة «ستاربايس» التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، في انتظار موافقة الهيئات الناظمة.



سيكون هذا الاختبار الرابع للصاروخ الضخم، وهو أمر حيوي لخطط وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر في وقت لاحق من هذا العقد، ولآمال رئيس شركة سبايس اكس إيلون ماسك في إرسال بشر إلى المريخ في نهاية المطاف.



وقد انتهت ثلاث محاولات سابقة بتحطم المركبة الفضائية، لكن الشركة اعتبرت ما حصل مقبولاً في إطار نهجها السريع القائم على التجربة والخطأ في التطوير. وقالت سبايس اكس في بيان إن «اختبار الطيران الرابع يحوّل تركيزنا من الوصول إلى المدار إلى إظهار القدرة على العودة وإعادة استخدام ستارشيب وسوبر هيفي».



ويُقصد بـ«سوبر هيفي» طبقة التعزيز في المركبة، بينما يشير مصطلح «ستارشيب» إلى كل من الطبقة العليا وطبقتي الصاروخ مجتمعتين.



وسيكون مسار الرحلة مشابهاً للاختبار الثالث الذي أجري في مارس وشهد تحليق المركبة الفضائية نصف المسافة حول الكرة الأرضية قبل أن تُفقد في النهاية أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهندي.



هذه المرة، تأمل سبايس اكس في تحقيق هبوط سلس لطبقة التعزيز في خليج المكسيك، وفي «دخول متحكم فيه» للطبقة العليا.