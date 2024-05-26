

أحمد خميس



أظهرت الإحصائية الأسبوعية للإدارة العامة للمرور والتي يرأسها اللواء يوسف الخدة خلال الأسبوع الماضي وتحديدا في الفترة من 18 حتى 24 مايو الجاري عن تحرير 28175 مخالفة مرورية متنوعة، وتعامل رجال المرور مع 1345 حادثا بواقع 228 حادثا جسيما (خلّف إصابات ووفيات) و1117 حادث تصادم بسيطا.

وكشفت الإحصائية عن إحالة 26 حدثا الى نيابة الأحداث لقيادة مركبات ذويهم بدون رخصة قيادة وإحالة 52 مركبة و35 دراجة نارية إلى كراج الحجز وكذلك 26 مخالفا إلى نظارة المرور لارتكاب مخالفات جسيمة، كما تم ضبط 14 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية ومالية خلال حملات تفتيشية و5 متغيبين وضبط 4 أشخاص لتعاطي المواد المخدرة.