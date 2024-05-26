تعلن الجامعة الأمريكية الدولية بكل فخر عن حصولها مؤخرا على اعتماد «سي إم آي». يؤكد هذا الاعتراف المرموق التزام الجامعة الأمريكية الدولية الثابت بتعزيز فرص توظيف الخريجين وتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة للقوى العاملة في المستقبل.



٭ تعزيز قابلية توظيف الخريجين ومهاراتهم المستقبلية: إن اعتماد سي إم آي، الذي منحته هيئة الاعتماد البريطانية المرموقة في أبريل، يدل على أن برامج الجامعة الأمريكية الدولية تلتزم بمعايير التميز الصارمة. وهذا يضمن أن خريجينا مستعدون بشكل استثنائي للمهن الناجحة والمؤثرة.



ماذا يعني هذا لطلابنا الخريجين؟ سيحصل الخريجون الذين يكملون الوحدات المعتمدة من «سي إم آي» كجزء من مناهجهم الدراسية على شهادات سي إم آي المرموقة. لا يؤكد هذا الإنجاز على تفانيهم وعملهم الجاد فحسب، بل يوسع أيضا آفاقهم بالفرص العالمية والتقدير.



٭ وتشمل الفوائد الرئيسية لاعتماد سي إم آي: الاعتراف الدولي، حيث يحصل الخريجون على أوراق اعتماد معترف بها عالميا من سي إم آي، مما يعزز بشكل كبير قابليتهم للتوظيف ومصداقيتهم في جميع أنحاء العالم، وتنمية المهارات: تم تصميم برامج الجامعة الأمريكية الدولية بدقة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية والاستراتيجية المهمة، وهي ضرورية للازدهار في المشهد التنافسي اليوم، وفرص التواصل: يحصل الطلاب على إمكانية الوصول إلى شبكة سي إم آي الواسعة من المتخصصين في هذا المجال والموجهين والموارد القيمة، مما يساعد على إقامة علاقات مهمة والتقدم الوظيفي.



أوراق اعتماد سي إم آي عبر تخصصات الجامعة الأمريكية الدولية



٭ تخصص الإدارة (كلية إدارة الأعمال): يحصل الخريجون على دبلوم سي إم آي المرموق، مما يدل على خبرتهم في القيادة والإدارة التنظيمية والتخطيط الاستراتيجي.



٭ تخصص التمويل (كلية إدارة الأعمال): يحصل الطلاب على شهادة سي إم آي، مما يؤكد كفاءتهم في التحليل المالي، واستراتيجيات الاستثمار، وإدارة المخاطر.



٭ تخصص المحاسبة (كلية إدارة الأعمال): يتم منح الخريجين شهادة سي إم آي، مما يدل على معرفتهم في التقارير المالية، والتدقيق، وممارسات المحاسبة الإدارية.



٭ تخصصات التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي (كلية العمارة والتصميم): يحصل الخريجون على شهادات سي إم آي، مما يؤكد مهاراتهم في التصميم الإبداعي، وتخطيط المساحات، والتواصل البصري.



٭ تخصص الهندسة الصناعية (كلية الهندسة والكمبيوتر): يتم منح الطلاب شهادات سي إم آي، مما يسلط الضوء على كفاءاتهم في تصميم الأنظمة الصناعية، وتحسين العمليات، والإدارة الهندسية.