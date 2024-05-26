عبدالعزيز الفضلي



تختتم غدا الاثنين امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين العاشر والحادي عشر، على أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والديني.



من جانب آخر، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن وزارة التربية حددت يوم الأول من يونيو المقبل موعدا لتخزين تقييم الكفاءة للهيئات التعليمية عبر موقعها، مشيرة إلى أن عملية التقييم تشمل جميع المراحل التعليمية ورياض الأطفال. ودعت المصادر الإدارات المدرسية إلى الالتزام بالموعد المحدد والذي سينتهي مع نهاية العام الدراسي، لافتة إلى أن ذلك يترتب عليه كثير من الأمور منها الأعمال الممتازة والترقي الوظيفي.



وعلى صعيد متصل، أعلنت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أنه من منطلق توجه وزارة التربية باتباع رؤية الكويت الجديدة 2035 للتحول الرقمي في الحكومة الإلكترونية فإنه تم تفعيل إطلاق خدمة حق الاطلاع الإلكترونية على موقعها من خلال الرابط المباشر للنظام:https://rts.moe.edu.kw/، مشيرة إلى أنه تم تطوير آلية العمل على الاطلاع أو الحصول على الوثائق والمعلومات ومتابعة الإجراءات والتغييرات المتعلقة بالطلبات المقدمة إلكترونيا عن طريق نظام حق الاطلاع. وأوضحت أنه تم استبدال الإجراءات الورقية بإعطاء صلاحيات خاصة للجهات المسؤولة حتى يتم الإشراف على جميع الطلبات مع سهولة متابعتها من قبل الجهة المخولة، لافتة إلى أنه من أهم النقاط المشمولة بالنظام هي تسهيل عملية تقديم الطلبات إلكترونيا للجمهور، وسهولة إعداد التقارير إلكترونيا، وتسهيل آلية الاطلاع على الوثائق والمعلومات والحصول عليها، وكذلك إتاحة متابعة حالة الطلبات لمقدم الطلب.