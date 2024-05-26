ثامر السليم



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا وزاريا بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قوائم مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



وجاء في القرار الذي أصدره د.العدواني مؤخرا، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه إنه تم اعتماد التخصص في الجامعة، شريطة أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، كما أنه يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج، مع ضرورة مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج الكويت، على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد فيه.