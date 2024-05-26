بعــث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحـمد بـبــرقية تهنــئة إلى أخـــيه صــاحـب الجـــلالة الهــاشمية المـلك عبدالله الثـاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سمـوه عن خالص تهانـيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيــقين، متمنيـــا سموه لـه دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خافيير ميليي رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس اسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولدولة إريتريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.