تفقّد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين مشروعي قاعدتي «عبدالله المبارك» و«نواف الأحمد» الجويتين، وذلك للاطلاع على سير الأعمال فيهما ونسب الإنجاز في اطار متابعته تنفيذ المشاريع بمختلف قطاعات الجيش الكويتي.



وقالت رئاسة الاركان العامة للجيش في بيان صحافي إن الفريق المزين أكد خلال الجولة حرصه على سرعة وتيرة الانجاز وتجهيزها بالوقت المحدد.



وأضاف البيان أن الجولة جاءت بهدف التأكد من توافر متطلبات وتجهيزات التشغيل وتـزويـدهــا باحتياجاتها من المعدات والمستلزمات كما شملت الجولة تفقد سـير الأعمال المنجزة بالقاعدتين.



ورافق الفريق المزين خلال الجولة آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد ورئيس انتقال القواعد العسكرية م. فيصل الهاجري وعدد من ضباط القوة الجوية ومهندسين من المنشآت العسكرية.