وقّع الجيش الكويتي ممثلا بمركز الدراسات والبحوث مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة، وذلك بحضور آمر مركز الدراسات والبحوث اللواء ركن محمد ناصر فلاح وعضو مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية الدولية د. نائل عبدالله العوضي.



وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بمثابة إطار عام للتعاون والتنسيق المستقبلي بين الجيش الكويتي والجامعة الأمريكية الدولية، لتفعيل سبل وبروتوكول التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والمشاريع العلمية وتبادل الخبرات فيما يخدم كلا الجانبين.



وعلى هامش توقيع الاتفاقية، ناقش الجانبان العديد من المواضيع والأمور ذات الاهتمام المشترك وآلية تطوير وتعزيز سبل التعاون والدعم الأكاديمي العلمي بين الجيش الكويتي والجامعة الأمريكية الدولية.



حضر مراسم التوقيع عدد من الضباط القادة بهيئة مركز الدراسات والبحوث، ورئيس الجامعة الأمريكية الدولية.