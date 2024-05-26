بشرى شعبان



كشف مصدر بوزارة الشؤون، عن أن الوزارة ممثلة في إدارة تنمية المجتمع مستمرة في استقبال تسجيل فرق العمل التطوعي وتحديث البيانات للفرق عبر تطبيق «بادر»، وفقا للشروط المحددة في القرار الوزاري المنظم لعمل الفرق التطوعية، وهي:



٭ ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء، وأن يكون المؤسسون كويتيي الجنسية، ولا مانع بكون باقي الأعضاء غير كويتيين.



٭ ألا يكون أحد المؤسسين قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



٭ ألا يقل سن العضو المؤسس، عن 21 سنة.



٭ ألا يكون أحد المؤسسين تم تسجيله سابقا في فريق آخر كمؤسس.



وعن المستندات المطلوبة بين المصدر أنها تتضمن الآتي:



٭ صور البطاقات المدنية للأعضاء.



٭ الصحيفة الجنائية للأعضاء.



٭ وثيقة عمل موقع عليها من قبل جميع الأعضاء المؤسسين.



٭ تعهد موقع من المؤسسين بالالتزام بالقرارات واللوائح ذات الصلة والصادرة من الوزارة.



٭ تقرير بالإنجازات والخطة المستقبلية للفريق.