أطلق سفراء كل من الكويت والأردن وسلوفينيا لدى الأمم المتحدة مبادرة ذات التزامات مشتركة تهدف إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «أونروا».



وقال المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود في تصريح صحافي بالمقر الدائم للمنظمة الأممية إنه مع مندوب دولة الكويت الدائم لدى المنظمة الدولية السفير طارق البناي وسفير سلوفينيا لديها صامويل زبوغار سيرسلون خطابا إلى سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة لدعوتهم للانضمام إلى المبادرة.



وأكد أن المبادرة تأتي «إدراكا للتحديات التشغيلية والسياسية والمالية العديدة التي تواجهها وكالة أونروا وخاصة في الأشهر القليلة الماضية».



وأوضح الحمود أن المبادرة جاءت بعد التحديات التي نوقشت في اجتماعي مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي والجمعية العامة في مارس الماضي والخطاب الذي وجهه مفوض عام «أونروا» فيليب لازاريني عن الصعوبات التي تواجه الوكالة.



وشدد على أهمية دعم الدول لعمل «أونروا» لافتا إلى الدور الحيوي للوكالة في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وخدمات التنمية البشرية لأجيال من لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسورية.



وأضاف الحمود «ننتهز هذه الفرصة لنؤكد في هذه الظروف الصعبة والمأساوية التزامنا القوي بالحل العادل لقضية فلسطين بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بالمنطقة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتطبيق حل الدولتين القائم على حدود ما قبل عام 1967».



من جانبه، رحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور بإطلاق المبادرة، معربا عن أمله في أن تنضم العديد من الدول الأخرى للتأكيد على هذه الالتزامات دعما لـ«أونروا».



وأكد منصور أن الوكالة لا تحتاج إلى الدعم المالي فحسب بل تحتاج أيضا إلى الدعم السياسي، موضحا أن مبادرة الالتزامات المشتركة ستعالج عددا من الأمور منها دور «أونروا» في غزة وفي الاستقرار الإقليمي ووضعها المالي والمسائل المتعلقة بمبادئ الحياد والاعتراف بجهود موظفيها.



وقادت جهود المبادرة كل من دولة الكويت والأردن وسلوفينيا بمشاركة كذلك الوفود الدائمة لكل من الجزائر وبلجيكا والبرازيل وغيانا وإندونيسيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وقطر وجنوب أفريقيا وإسبانيا وفلسطين.