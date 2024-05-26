قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بجولة أمنية تفقدية مفاجئة على مجمع السجون أمس الاول يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا، حيث قامت فرق التفتيش التابعة لقوات الأمن الخاصة بالتعاون مع إدارة أمن السجون بشن حملة تفتيشية مفاجئة على نزلاء المؤسسات الإصلاحية وعنابر السجن المركزي وأسفرت عن ضبط العديد من الممنوعات (هواتف نقالة ـ اسلاك ـ أسلحة بيضاء) مخبأة بطريقة سرية وتمت احالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.