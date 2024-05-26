أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة قرار رقم 60 لسنة 2024 بشأن منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، جاء فيه:



مادة (1): تمنح الضبطية القضائية لموظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة التالية اسماؤهم:



مشاعل شحيتان العازمي - باحث أول قانوني، ابتسام براك عبدالله - باحث قانوني، دلال عبدالله فهاد - باحث قانوني، دانة علي محمد خريبط - باحث اجتماعي مبتدئ.



مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل على تنفيذه كل ما يخصه.