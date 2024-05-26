عاطف رمضان



أعلنت وزارة الأشغال العامة، عن إطلاق خدمتها الإلكترونية الأولى عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل». وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحسين تجربة المستفيدين وتبسيط الإجراءات الإدارية. وتمثل الخدمة الجديدة تقديم طلب توصيل مياه معالجة للمستخدمين، حيث يمكنهم الآن تنفيذ الإجراءات الخاصة بطلب توصيل المياه المعالجة إلى حيازاتهم الزراعية في مناطق الوفرة والعبدلي مباشرة عبر التطبيق. وتهدف هذه الخدمة، إلى توفير آلية سهلة ومباشرة للمستخدمين لتنفيذ طلباتهم وتحقيق الراحة والفعالية في التعامل مع الخدمات الحكومية.



يأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى الحكومة إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية.