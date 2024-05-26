رفع جميع أسماء حجاج الكويت عبر المسار السعوديالحملات ستقوم بإصدار تصاريح الحج خلال الأيام المقبلة



أسامة أبو السعود



أكدت إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انه ومن أجل تمكين الحجاج من أداء المناسك بيسر فقد تم إيقاف إصدار تصاريح عمرة عبر تطبيق نسك ومنع الزوار من دخول مكة من 15 ذي القعدة إلى 15 ذي الحجة لمن لا يحمل تصريحا أو تأشيرة حج، وذلك وفقا لوزارة الحج في المملكة العربية السعودية.



واعلنت مصادر خاصة لـ«الأنباء» أن بعثة الحج الكويتية برئاسة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري ستغادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية الخميس القادم 30 مايو لتبدأ مهام عملها في متابعة استقبال ضيوف الرحمن من الكويت وتسهيل أمورهم والوقوف على راحتهم.



وعن إصدار تصاريح الحج أكدت المصادر انه تم رفع جميع أسماء حجاج الكويت لهذا العام عبر المسار السعودي وستقوم الحملات بإصدار تصاريح الحج للحجاج المسجلين لديها خلال الأيام المقبلة مؤكدة ان حجاج بيت الله الحرام من الكويت سيبدأون مغادرة البلاد ابتداء من 1 ذي الحجة إلى الأراضي المقدسة.