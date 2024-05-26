حنان عبدالمعبود



مواكبة للاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، بثت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عدة رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حذرت عبرها من المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وكذلك عدم تناول المنتجات الغذائية التي تحتوي على كمية ملح مرتفعة، او تناول الحلويات بكثرة. وفي المقابل نصح المختصون بالهيئة بتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة او المجففة.



ومن جانب آخر، قام مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمختلف المحافظات بعمل جولات تفتيشية لضبط الأمن الغذائي، حيث قام مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة مبارك الكبير بجولة تفتيشية اسفرت عن تحرير 8 مخالفات وعمل 3 تعهدات بالإضافة إلى إغلاق منشأة غذائية.



كما قام مفتشو الهيئة بمحافظة حولي بعمل جولة تفتيشية لمنطقة الصديق أسفرت عن تحرير 10 مخالفات، ومن أسبابها قيام عامل بتداول الأغذية دون شهادة صحية، وقيام صاحب العمل بتشغيل عامل بدون شهادة صحية، كما قام المفتشون التابعون لمحافظة الفروانية بعمل جولة تفتيشية لمنطقة العارضية الصناعية اسفرت عن تحرير مخالفتين وتعهدين. بالإضافة إلى هذا، قام مفتشو الهيئة بمحافظة العاصمة بعمل جولة تفتيشية أسفرت عن تحرير 15 مخالفة متنوعة تراوحت بين عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل، وعدم قيام صاحب العمل بتقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي الهيئة عند طلبها.