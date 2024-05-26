عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الفروانية د.محمد مفيد عن نقلة نوعية يشهدها القسم، حيث اصبح يقدم خدمات على أعلى مستوى يضاهي فيه أقسام العظام في الجامعات الكندية. وذكر د.مفيد في تصريح لـ«الأنباء» أن قسم جراحة العظام في مستشفى الفروانية دشن دخول جهاز «الروبوتيك»عبر اجراء اول عملية تبديل مفصل الركبة باستخدام «الملاحة» تحت إشراف جراح العظام الكندي د.ماجد شاهين، والذي تدرب في أرقى الجامعات الكندية، حيث دخل فريق قسم العظام بمستشفى الفروانية مؤخرا، وهو طبيب استشاري ينقل خبراته للأطباء الكويتيين لإجراء مثل هذه العمليات الصعبة والتي توفر عناء السفر عن المرضى للعلاج بالخارج بعد توفيرها في دولة الكويت.



وأكد د.مفيد أن قسم العظام في مستشفى الفروانية يقوم باستقبال جميع حالات «تبديل المفاصل باستخدام جهاز الروبتيك» من مناطق الكويت لتلقي هذه الخدمة الصحية الدقيقة.



وبين أن جهاز «الروبوتيك» يقوم بقياس وحساب كيفية تبديل «المفاصل»، والتي تهدف إلى تقليل نسبة الأخطاء، كما يستخدم في حالات الانحراف الشديدة مع الخشونة، مشيدا بدعم وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري ومدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي ومدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري ورئيس الهيئة الطبية في المستشفى د.أحمد الدوسري ورئيس مجلس أقسام العظام د.عويض المطيري لتذليل كل العقبات من أمامنا لتقديم افضل خدمة صحية للمرضى والمراجعين.