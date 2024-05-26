193.5 مليون دينار أكبر عقد لتوريد 6 منصات حفر عميق مع الشركة «المتحدة للحفريات»

برجا حفر مع «برقان لحفر الآبار» بـ 65.7 مليون دينار.. و188.2 مليوناً مع «سينوبيك»

العقود جاءت متماشية مع خطط الكويت لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 3.650 ملايين بحلول 2035

خطط الكويت لزيادة أبراج الحفر في البلاد إلى 180 برجاً بنهاية العام.. لتحقيق إستراتيجية 2040

أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية لـ«الأنباء» عن أن شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصات توريد أكثر من 27 برج حفر بقيمة إجمالية تبلغ 971.34 مليون دينار عبر 9 مجموعات.



وفي التفاصيل قالت المصادر إن شركة نفط الكويت قررت الترسية للمناقصات بتاريخ 19 مايو الجاري على عدد من الشركات المحلية والعالمية، حيث تشهد البلاد توسعا كبيرا في نشاطات الحفر لإنتاج النفط، مع خطط لزيادة عدد أبراج الحفر بشكل كبير في السنوات المقبلة، وطلبت شركة نفط الكويت توريد 44 برج حفر من شركات دولية متخصصة لمدة خمس سنوات، وهذه الأبراج تتراوح قدراتها بين 750 و2000 حصان، ويأتي هذا الطلب في إطار جهود الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام وإنتاج 3.650 ملايين برميل يوميا من النفط في عام 2035 والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج حتى عام 2040، و1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا في عام 2040، وذلك لتكون شركة نفط الكويت مثالا للتميز التشغيلي على المستوى العالمي.



وتمت ترسية العقود كالتالي:



1- عقد توريد ابراج حفر بقوة 1500 حصان مع العمالة المتخصصة في العمليات والتشغيل بقيمة 65.48 مليون دينار على شركة جريت وال للحفر.



2- توريد 3 ابراج حفر بقوة 3 آلاف حصان للحفر العميق بقيمة 95.03 مليون دينار على الشركة الكويتية للحفريات.



3- توريد 6 ابراج حفر بقوة 3 آلاف حصان بقيمة 193.57 مليون دينار على الشركة المتحدة للحفريات.



4- توريد 4 ابراج حفر بقيمة 128.7 مليون دينار على شركة جريت وال للحفر لتوريد ابراج بقوة 3 آلاف حصان.



5- توريد 6 ابراج حفر بقيمة إجمالية تبلغ 188.21 مليون دينار على شركة سينوبيك العالمية.



6- توريد 3 ابراج حفر بقيمة 92.26 مليون دينار على شركة نابروس العالمية.



7- توريد برجي حفر بقيمة 65.78 مليون دينار على شركة برقان لحفر الآبار.



8- توريد برج حفر بقوة 200 حصان و4 ابراج حفر بقوة 1500 حصان بقيمة إجمالية تبلغ 78.2 مليون دينار على شركة سينوبيك العالمية.



9- توريد 3 ابراج حفر بقوة 1500 حصان وبرج حفر بقوة 1500 حصان بقيمة 64.03 مليون دينار على شركة سي إن بي سي بوهاي للحفر.



وذكرت المصادر ان أحد أهم التحديات المرتقبة خلال العام المالي الحالي 2024/2025 تتمثل في زيادة أسطول أبراج الحفر لدى الشركة، وذلك لتعزيز قدرة الشركة على تحقيق التوجهات الاستراتيجية لعام 2035 والتي تستلزم الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 3.65 ملايين برميل من النفط يوميا.



وقالت ان توسع «نفط الكويت» في تنفيذ برنامج حفر مكثف بجميع مناطق عمليات الشركة جعلها تطلب اكبر عدد من منصات الحفر، حيث ستعمل الشركة على حفر نحو مئات الآبار سنويا في السنوات الخمس المقبلة، ويتضمن هذا البرنامج استغلال أحدث أنواع تكنولوجيا الحفر من أجل رفع الطاقة الإنتاجية للمكامن.



ويأتي ذلك ضمن رؤية الكويت لرفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040، مع تحقيق هدف مرحلي يتمثل في 3.2 ملايين برميل يوميا بحلول 2025/2026.



وزيادة إنتاج الغاز غير المصاحب إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2040، وتوسيع قدرات التكرير لتصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025، مع التركيز على تحسين كفاءة العمليات التكاملية بين التكرير والبتروكيماويات، فضلا عن تحقيق مكانة رائدة عالميا في مجال البتروكيماويات بإنتاج 14.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2040.



وفضلا عن ذلك تخطط الكويت لزيادة عدد أبراج الحفر إلى 180 برجا بنهاية العام، كجزء من استراتيجية تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4.75 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040.