

يعقوب العوضي



واصل الكويت صدارته لدوري اليد الممتاز بتحقيق فوز جديد على كاظمة مع نهاية الجولة الثالثة أمس الأول بنتيجة 34-21 معززا تصدر الترتيب العام برصيد 30 نقطة فيما بقي كاظمة على رصيده السابق 24 نقطة، كما فاز العربي على برقان 29-26، رافعا رصيده إلى 21 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 18 نقطة.



وفي لقاء ثالث، فاز السالمية على القادسية 29-21، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 23 نقطة، بينما بقي «الأصفر» على رصيده السابق 25 نقطة.



هذا، وتقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الرابعة، إذ يلتقي القادسية مع برقان في الـ 4:30 مساء، فيما يتواجه العربي مع كاظمة في الـ 6:00 مساء كما يواجه الكويت نظيره السالمية في الـ 7:30 مساء.



وفي سياق متصل، تعافى محترف كاظمة أنور بن عبدالله من إصابته في الجولة الماضية في الكاحل، ومن المرجح أن يدفع به الجهاز الفني بقيادة المدرب بوزو ريبيتش في مباراة اليوم أمام العربي.



إلى ذلك، تقام اليوم دورة المدربين من الفئة (د) الثانية لكرة اليد بمقر مركز إعداد القادة في الخالدية، حيث تستمر الدورة لمدة 5 أيام.